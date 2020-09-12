Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Çayır'dan 12 Eylül açıklaması - Son Dakika

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, " Türkiye, bir daha darbelerle yüzleşmemek için olabildiğince özgürlük alanlarını geliştirmeli, demokrasisini güçlendirmeli, millet, 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesine, seçtiklerine sahip çıkmalıdır. İnşallah bundan sonra 12 Eylüller yaşanmaz." dedi.

Bir grup ülkücü, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki darağacı önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Çayır, 40 sene önce 17-20 yaşlarındayken darbecilerin zulmü nedeniyle hapishanelerde işkence gören, masum olduğu halde asılan dava arkadaşlarını rahmetle andıklarını dile getirdi.

Gençlerin birbirine düşürüldüğünü anlatan Çayır, "Ülkücülerin de devrimcilerin de bağımsız Türkiye isteklerinin olduğunu görürsünüz. İki tarafın da istiklaline düşkün bir millet arzularını görürsünüz." dedi.

Çayır, Türkiye bağımsız, kişiler özgür olsun, insanların karnı doysun, hiçbir dış güce bağlı bulunmasın, kendi topraklarında hür ve müstakil yaşasın diye mücadele ettiklerini ancak darbecilerin, emperyal güçlerin rahat durmadığını söyledi.

Bir kısmı Mamak Cezaevinde olmak üzere 13 yıl hapiste kaldığını, bu süreçte birçok arkadaşının hücrelerde işkence gördüğüne tanıklık ettiğini belirten Çayır, arkadaşlarının gece yarısı darağacında asıldığını dile getirdi.

Ülkücüler ile Türk milletinin yaşananları ve darbecileri unutmayacağını vurgulayan Çayır, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir daha darbelerle yüzleşmemek için olabildiğince özgürlük alanlarını geliştirmeli, demokrasisini güçlendirmeli, millet, 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesine, seçtiklerine sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar sahip çıkmadı, çıkmadığı için darbeciler hep heveslendi, cesaretlendi.15 Temmuz bu anlamda bir dönemeç oldu. İnşallah bundan sonra 12 Eylüller yaşanmaz."

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur da 12 Eylül darbesini unutmalarının ve affetmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Darbenin arkasında ABD'nin olduğunu savunan Öznur, "12 Eylül askeri darbesi ülkücü harekete karşı yapılmıştır. 12 Eylül askeri darbesinde hedeflenen, milliyetçi ülkücü hareketin tek başına iktidar olmasını engellemekti." dedi.