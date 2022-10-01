Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

01.10.2022 16:03

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye düşürdü. Düşüşün nedenini açıklayan Standard & Poors, "Lira'daki değer kaybının sürmesinin kamu borcu dolarizasyonunun artması ve hatırı sayılır hazine garantileri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin finansal istikrarı ve kamu maliyesi üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır" ifadesine yer verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors Türkiye'nin kredi notunu güncelledi. S&P, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye düşürdü.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ "DURAĞAN" OLARAK DEĞİŞTİRDİ

New York merkezli kuruluş, Türkiye'nin notunu B+'dan B'ye indirdi. S&P bu kararına gerekçe olarak Türkiye'nin aşırı gevşek para politikasına yönelik endişeleri gösterdi. S&P böylece Türkiye'yi Moğolistan ve Mısır ile eşit düzeye çekti. Kuruluş, Türkiye'nin "negatif" olan kredi notu görünümünü ise "durağan" seviyesine çıkardı.

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE ÖNCELİK VERİYOR"

Bloomberg haberine göre, S&P'nin New York'ta piyasaların kapanmasının ardından yayımladığı açıklamada, "Türk politika yapıcılar, 2023'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi finansal ve parasal istikrar yerine büyümüye öncelik veriyor" denildi.S&P, ekonomik büyümeyi teşvik etmek için faizlerin düşük tutulmasına yönelik mali ve parasal düzenlemelerin, "tasarruf aracı olarak TL'ye olan güveni daha da azaltma riski doğurduğunu" belirtti.

MOODY'S VE FİTCH DE NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ

Açıklamada, "Lira'daki değer kaybının sürmesinin de kamu borcu dolarizasyonunun artması ve hatırı sayılır Hazine garantileri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin finansal istikrarı ve kamu maliyesi üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır" ifadesi kullanıldı. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Moody's de geçen Ağustos ayında Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürürken not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltmişti. Fitch Ratings ise Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirip görünümünü "negatif" olarak teyit etmişti.

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Kaynak: Deutsche Welle

New York, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika

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