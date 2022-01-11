Üye Girişi
Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi - Son Dakika

Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi

11.01.2022 14:56
Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi

Sultangazi'de Ulviye Avağ'ın, bir süredir görüştüğü sanık Mehmet Demir tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada dinlenen tanık, "Sanık sakin bir şekilde bir şey yaşanmamış gibi araca bindi" dedi.

Sultangazi'de Ulviye Avağ'ın, bir süredir görüştüğü sanık Mehmet Demir tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada dinlenen tanık, "Sanık sakin bir şekilde bir şey yaşanmamış gibi araca bindi" dedi.

Sultangazi'deki Gazi Kent Ormanı'nda Ulviye Avağ'ın bir süredir görüştüğü tutuklu sanık Mehmet Demir tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müştekiler Hacer Avağ, Halime Demir, Hacı Mustafa Avağ ve müştekiler avukatı Burak Göncü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Demir'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulunurken, SEGBİS'de bulunan yoğunluk nedeniyle tutuklu sanık duruşmaya katılamadı.

"Silah sesi duymadım"

Duruşmada tanıklık yapan Mehmet Gök, tutuklu sanığı mahalleden tanıdığını belirterek, "Olay günü akşam 20.30 civarlarında dükkanımı kapatmıştım. Sanık Mehmet Demir, kardeşi ve bir akrabası, amcaoğullarının kıraathanesinin önünde oturuyorlardı. Ben de yanlarına oturdum ve bir çay içtim. Sanığa bir telefon gelmesinin üzerine kendisi kalkıp gitti. 15-20 dakika sonra da beni aradı, arabamla kendisini ve bir arkadaşını eve bırakacağını söyledi, ben de sanığın söylediği yere gittim. Bir kadınla birlikte arabaya bindiler. Bir mesire alanına vardığımızda araç girişe kapalıydı, ben geri dönüş yaparken sanık ve kadın araçtan indiler. Arabada bekledim, 40 dakika kadar gelen olmadı. Onlar inince ben de araçta müzik dinlemeye başladım, silah sesi duymadım. Daha sonra tutuklu sanık Mehmet Demir yalnız başına geldi, sakin bir şekilde bir şey yaşanmamış gibi araca bindi" dedi.

"Emniyete geldiğimde kadının öldüğünü söylediler, aralarındaki husumeti öncesinden bilmiyordum"

Tanık Mehmet Gök beyanının devamında, "Daha sonra ablasının evinin bulunduğu yere gittik. Kendisi araçtan inip eve girdi ve 15 dakika sonra döndü. Beyoğlu'na geri döndük, araçtan indi ve ben de kendi evime gittim. Gece 02.00 sıralarında beni polis merkezinden aradılar ve bir olay nedeniyle beni çağırdıklarını söylediler. Mehmet'i aradım ama ulaşamadım, ağabeyini aradım o da bana karakola gitmemi ve sanığın yanındaki kadını yaraladığını söyledi. Emniyete geldiğimde kadının öldüğünü söylediler, aralarındaki husumeti öncesinden bilmiyordum, sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken müştekiler avukatı Burak Göncü ise tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek tanık hakkında ayrıca bir suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Tutuklu sanık Mehmet Demir'in avukatı ise eksik hususlar giderildikten sonra beyanda bulunacaklarını söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, müştekiler avukatının tanık hakkındaki talebini diğer tanıklar da dinlendikten sonra değerlendireceğini söyleyerek ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ulviye Avağ ile şüpheli Mehmet D. arasında gönül ilişkisinin bulunduğu, suç tarihinde şüpheli ile maktulün tartıştığı ve tartışmalarının ardından Sultangazi'deki Gazi Kent Ormanı'na gittikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mehmet D.'nin ele geçirilemeyen silahı ile çok kez ateş ederek maktule Ulviye Avağ'ı öldürdüğü belirtildi.

Avağ'ın ağabeyinin beyanında, şüphelinin kardeşinden uzaklaştırma kararının bulunduğu söylediğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin savunmasında Avağ'ı öldürdüğünü kabul ettiği kaydedildi. Şüpheli Mehmet D.'nin ateşli silahla, birden fazla kez ateş ederek Ulviye Avağ'ı kasten öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Mehmet Demir, Sultangazi, Tragger, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi - Son Dakika


10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi Boşandığı kocasıyla cinsel ilişkiye girmeye devam ediyordu, aldığı haber yüzünden cinnet getirdi         
14:50
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek çıkış: Bu da ona kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi küplere bindirecek çıkış: Bu da ona kapak olsun         
14:47
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement