Umre Ödüllü Yarışmaya Başvurular Devam Ediyor

12.01.2026 18:31
Beypazarı Müftüsü Süsün, lise öğrencilerine umre ödüllü bilgi yarışmasına başvuruların devam ettiğini açıkladı.

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'na başvuruların devam ettiğini belirtti.

Süsün, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca lise öğrencilerine yönelik, Umre Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlediğini hatırlattı.

Yarışmaya başvuruların "yarisma.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini aktaran Süsün, "15 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. 11 Nisan 2026'da sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan lise öğrencileri Umre ziyaretine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

