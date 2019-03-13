Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Ziyaret

Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Ziyaret

31 dakika önce

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Güneş köyden doğuyor" projesi kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesindeki Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Köyü Ortaokulunu ziyaret etti.

Üniversite Öğrencilerinden Köy Okuluna Ziyaret, System.String[]
Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Güneş köyden doğuyor" projesi kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesindeki Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Köyü Ortaokulunu ziyaret etti.


Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında hazırlanan projede yer alan 48 gönüllü öğrenci, Uluköy köyüne gelerek, iki gün boyunca hem ortaokulun fiziki imkanlarını iyileştirdi hem de resim, müzik, spor gibi alanlarda öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.


Proje koordinatörü ve Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kutlay Evrensel, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla projeler yürüttüklerini söyledi.


Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2010 yılından bu yana yürütülen "Güneş köyden doğuyor" projesi kapsamında her yıl farklı illerdeki köy okullarını ziyaret ettiklerini anlatan Evrensel, "Projede gönüllü olarak yer alan öğrencilerden 6 farklı alt grup oluşturduk. Gittiğimiz köyde yapı grubumuz köy okuluna kütüphane hazırlıyor. Resim, müzik, spor, tiyatro, bilim ve genel kültür adını verdiğimiz gruplarımız da iki gün boyunca çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerle öğrencilere yeni ufuklar kazandırmayı hedefliyoruz.


Köy okulu öğrencilerine ufuklarını açacak, hayal dünyalarını genişletecek çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Erol Gökçe de okullarına gelerek kendileriyle birlikte olan Bilkent Üniversitesinin fedakar öğrencilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Uluköy, Bilkent Üniversitesi, Güncel
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