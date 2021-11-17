Üniversite öğrencilerine belediyeden ücretsiz yemek - Son Dakika

Üniversite öğrencilerine belediyeden ücretsiz yemek

Çankaya Belediyesi Yemekhanesini Üniversite öğrencilerine açıyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi, personel yemekhanesini üniversite öğrencilerine açıyor. Üniversiteliler akşam yemeklerini ücretsiz olarak Çankaya Belediyesinde yiyebilecek.

Çankaya Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Belediye, personel yemekhanesini ücretsiz olarak üniversite öğrencilerine açıyor. Üniversite öğrencileri sadece kimliklerini göstererek akşam yemeklerini Çankaya Belediyesinin Kızılay'da merkez binada yer alan yemekhanesinde yiyebilecek.

Tüm Türkiye'ye örnek olacak uygulama ile ilgili konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kısa süre içinde yapılacak düzenlemenin ardından üniversite öğrencilerinin belediyenin yemekhanesinden ücretsiz olarak yararlanabileceğini söyledi. Taşdelen "Cebinde 30 lirası kalan öğrenci akşam ne yiyeceğini, nasıl idare edeceğini düşünmeyecek. Çankaya Belediyesi onun evidir. Gelip akşam yemeğini Çankaya Belediyesinde, evinde yiyecek. Ülke ekonomik olarak çok zor şartlardan geçiyor. Pandemi de bu zorluğun üzerine geldi. Şimdi daha fazla sosyal belediyeciliğe önem verme zamanı. Bu kara kışı dayanışma içinde, birbirimize destek olarak atlatacağız" dedi.

Benim belediyem, benim evim

Çankaya Belediyesi olarak sadece eserleri ve tesisleriyle değil sosyal belediyecilik projeleriyle de örnek olduklarını kaydeden Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zor zamanlarda hiç bir vatandaşımızı ayırt etmeden herkese sosyal yardımlarımızla ulaşıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Kara Kış Destek Paketi" projesi içinde "Sağlık Kart" ve "Halk Kart" uygulamalarıyla dar gelirli binlerce Çankayalıya ulaşıyoruz. Ayrıc

a gıda kolisi dağıtımını bu kış arttıracağız. Dağıtımına devam ettiğimiz sabah sıcak çorbamız ilçemizin daha da çok semtinde vatandaşlarımızla buluşacak. Çankaya Belediyesi olarak biz herkesin belediyesiyiz. Hep beraber başarı çıtamızı çok yükseğe çıkardık. Atatürk'ün ilçesi olarak tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla 'Benim Belediyem', 'Benim evim' diyebileceği bir belediye oluşturduk" dedi.