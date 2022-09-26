Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor - Son Dakika
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Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor

26.09.2022 08:55
Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrencilerden, yemeklerine yüzde 80 oranında zam yapılmasına tepki geldi. Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, yayınladığı açıklamada, "Ülkemizde her şeye zamansız olarak zam gelirken öğrencilerin burslarına 1 yıl arayla zam yapılıyor olması aradaki süreç boyunca öğrencileri mağdur ediyor." ifadelerine yer verilerek Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş'dan söz konusu zammın geri çekilmesini talep ettiler.

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yemek evinde tabildot yemeğine zam yapılmasına öğrencilerden tepki geldi.

"ZATEN ZAM YAPILMIŞTI, ÜSTÜNE BU ZAM DA GELİNCE MADDİ SIKINTI DAHA DA ARTTI"

Twitter'da "Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu" isimli hesaptan yapılan açıklamada yapılan zammın geri çekilmesi talebinde bulunan öğrenciler şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Rektörüm,F.Ü Üniversite Evi Yemek ücretlerine zam yapılarak 9 TL'ye çıkarılmasından öğrenci arkadaşlar hiç memnun değiller ve bu zammın geri çekilmesini talep ediyorlar. Zam oranını %80… Geçtiğimiz dönemde zaten zam yapılmıştı, üstüne bu zam da gelince öğrenci arkadaşların maddi sıkıntısı daha da artmış oldu.

"SADECE BURSU İLE GEÇİNEN ÖĞRENCİLERE YEMEK HARİÇ 200 LİRA KALIYOR"

Ülkemizde her şeye zamansız olarak zam gelirken öğrencilerin burslarına 1 yıl arayla zam yapılıyor olması aradaki süreç boyunca öğrencileri mağdur ediyor. Sadece bursu ile geçinen öğrenciler için basit bir hesap yapacak olursak 850 TL bursun yarısından fazlası yurt ücretine gidiyor. Geriye kalan para yaklaşık 400 TL. Bu para içinden yol ücreti de verdiklerinde geriye kalan para yaklaşık 200 TL oluyor.

Burada anlatmak istediğimiz şey şu; Üniversite Evindeki yemek ücretinin 5 TL'den 9 TL'ye çıkması çok az gibi görünse de birçok öğrenci için şartların daha da zorlaşması, aylık olarak 80 TL daha fazla ödemesi manasına gelmektedir. Dolayısıyla Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi gibi kurumlardan diğer bazı üniversitelere destek olunduğu gibi üniversitemize bu konuda destek olmalarını talep ediyoruz.

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Fırat Üniversitesi, Elazığ, Zam, Güncel, Son Dakika

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