Ünlü rapçi Lvbel C5\'den depremzedelere destek, 3 konserinin gelirini bağışladı

Ünlü rapçi Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştireceği turne kapsamında anlamlı bir dayanışma kararı aldığını duyurdu.

TURNE GELİRİ DEPREMZEDELERE

Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon konserlerinden elde edilecek tüm gelirlerin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı.

"11 İL, TEK BİR ACI"

Paylaşımında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Lvbel C5, açıklamasında "11 il, tek bir acı" ifadesine yer verdi. Sanatçı, yaşanan büyük felaketin unutulmadığını ve yaraların ancak dayanışmayla sarılabileceğini vurguladı.

Lvbel C5 açıklamasında, "Unutmadık, unutmayacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullanarak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.