Uşak'ta Yayaya Araç Çarptı

25.01.2026 01:02
66 yaşındaki yaya, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.

Uşak'ta cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (22) idaresindeki 64 FL 808 plakalı cip, Bozkuş köyü yakınlarına geldiği esnada yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul'a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Birol Ertuğrul savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Birol Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan cip sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
