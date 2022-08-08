İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSU VE DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSU VE DİREĞE ÇARPTI

08.08.2022 08:21

ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı.

ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi.  34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde duramayarak, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste kaza sırasında yolcu olmadığı öğrenildi.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Altunizade, İstanbul, Kısıklı, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSU VE DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika

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