Kaza, saat 06.15 sıralarında Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde duramayarak, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından elektrik panosuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste kaza sırasında yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Altunizade, İstanbul, Kısıklı, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜ ELEKTRİK PANOSU VE DİREĞE ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.