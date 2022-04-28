Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı - Son Dakika
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Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı

28.04.2022 11:45
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü. Faciaya ramak kalırken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafriyat kamyonu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla geçidin yağmurluğu çöktü. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Çarpmanın etkisiyle toprak yüklü kamyonda ve üst geçitte maddi hasar oluştu.

Kazada ölen yada yaralanan olmadı. - KOCAELİ

Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı
Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı

YORUMLAR
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Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu

D-100 Karayolu, Kocaeli, Körfez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı - Son Dakika


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