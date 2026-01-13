Üst Geçitten Düşen Demir Parçası Araca Zarar Verdi - Son Dakika
Üst Geçitten Düşen Demir Parçası Araca Zarar Verdi

13.01.2026 09:34
Üniversite öğrencisi Onur Tamar, Üst gecekten düşen demir parçaları nedeniyle İBB'ye dava açıyor.

D-100 kara yolunun Zeytinburnu mevkisinde üst geçitten kopan demir parçalarının otomobiline isabet etmesi sonucu aracında hasar oluşan üniversite öğrencisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) zarar tazmin talebini "kusuru bulunmadığı" gerekçesiyle reddetmesi üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Tamar'ın aracının tavanına ve camına, Cevizlibağ'da otomobiliyle ilerlediği sırada üst geçitten kopan paslı demir parçaları düştü.

Otomobilden inip düşen parçaların fotoğraflarını çeken Tamar'ın başına gelenler, aracının kamerasınca da kaydedildi.

Polis merkezine giderek görgü tespit tutanağı tutturan Tamar, tutanakla birlikte İBB Çözüm Merkezine başvuruda bulundu.

İBB ekiplerinin söz konusu köprüde yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı Tamar'a iletildi.

Bu gerekçeyle tazmin talebi reddedilen Tamar, yaptığı açıklamada, olayın 8 Ocak Perşembe günü saat 14.00 sıralarında yaşandığını belirtti.

O gün sınava gitmek üzere yola çıktığını anlatan Tamar, "Trafik esnasında bu köprüden paslanmış büyük bir demir parçası, aracımın sağ ön tavan kısmına düştü, paslı olduğu için parçalandı. Video kaydını alıp İBB'nin 153 hattını aradım. Polis tutanağı gerektiği söylendi. Sınavım olduğu için olay yerinden ayrıldım. Sınavdan sonra karakola giderek görgü tutanağımı aldım ve İBB'ye başvurdum." dedi.

Başvurunun ardından köprünün fotoğraflarının çekildiğini ancak ertesi gün tazmin talebinin reddedildiğini dile getiren Tamar, "Gerekçe olarak köprünün belediye aleyhine herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi." diye konuştu.

Tamar, aracının tavanında yaklaşık 10'ar santimetrelik 3 çizik oluştuğunu, düşen paslı demirin parçalanması nedeniyle kapıda da hasar meydana geldiğini kaydederek, İBB'nin yanıtına itiraz ettiğini söyledi.

Yeniden İBB'ye başvuruda bulunduğunu ancak 4 gündür cevap alamadığını kaydeden Tamar, "Avukatımla görüştüm, dava açabileceğimi söyledi. Aracımı servise bıraktım ve hukuki süreci başlatacağım." ifadelerini kullandı.

İBB'nin yanıtı ve üst geçidin durumu

İBB tarafından sürücüye, "Bahse konu olan alan ekiplerimizce genel kontrolleri yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz aleyhinde kusur izafe eden herhangi bir durum bulunmaması nedeniyle zarar tazmini talebiniz değerlendirilememektedir." şeklinde yanıt geldiği kaydedildi.

Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin geçtikten hemen sonra demir parçalarının Tamar'ın otomobilinin üzerine düşmesi yer aldı.

Öte yandan, köprünün alt kısımlarının 2018 yılında kaplamayla örtüldüğü, o döneme ait Google görüntülerinde de yer alıyor.

Bugün ise üst geçidin alt kısmının tamamına yakınının paslı olduğu, bazı kısımlarda ise demirlerin çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA

