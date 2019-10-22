Son Dakika Haberleri: Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası

Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) yardım istediğini duyan komşuları, eve girdiklerinde genci bıçaklanmış halde buldu.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı sıralarda evden çıktığı görülen Efe Can D'nin üvey kardeşi A.D'yi (19) arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra ekiplerce yakalanan A.D, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üvey ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiası

Bayraklı, Efe Can, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:15 Kaynak: AA
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