Hasat kesiminde konuşan Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan , "Bu projeye yaklaşık 100 dönümlük bir alanda 2 yıl önce başlamıştık. 200 Bin fidan dikmiştik, yüzde 80 bir başarı elde ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de ilk lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

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