Son Dakika Haberleri: Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü
Son Dakika 3. Sayfa Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü - Son Dakika

Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

6 saat önce

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki Vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü, System.String[]

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki Vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.


Olay akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonun da yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaş Yeşiltepe Mahallesine gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.


Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Malatya Merkez, Yeşiltepe, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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