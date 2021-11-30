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Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı - Son Dakika

Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı

30.11.2021 13:33
Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vakalar Eskişehir ile Bilecik'te düşerken, Kütahya'da ise artışa geçti.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vakalar Eskişehir ile Bilecik'te düşerken, Kütahya'da ise artışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım'ı kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 265,52 seviyesinden 12,38 düşüşle 253,14'e geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 215,54'ten 2,95 artışla 218,49'a yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 387,72'den 62,19 düşüşle 325,53'e indi.

RİSK HARİTASI KIRMIZIEskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Bilecik, vaka düşüşüne rağmen haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldı. Kütahya'da ise harita tamamen kırmızıya büründü.

Öte yandan aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 83, Bilecik'te yüzde 80,9, Kütahya'da ise yüzde 76,8 oldu.


Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı

Fahrettin Koca, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakalar Eskişehir ve Bilecik'te düştü, Kütahya'da arttı - Son Dakika


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