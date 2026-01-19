VakıfBank Lorenne Teixeira ile Yolları Ayırdı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.