VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › VakıfBank Lorenne Teixeira ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?