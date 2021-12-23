Hakkari Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3 yılda 39 proje gerçekleştirdiklerini ve Hakkari'nin yatırımlar açısından en güzel dönemini yaşadığını ifade etti.

Kent genelinde 3 yıl içinde yapılan eğitim, sağlık, spor gibi hizmetlere değinen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de çok hizmetler yaptık. Hükümetimiz bölgeye büyük önem veriyor. İlimiz tarihin en büyük hizmetlerini aldı diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Coğrafi yapısı nedeniyle Hakkari'nin en büyük sorunlardan biri işsizliktir. Devletimiz kısa sürede bunun da üstesinde gelecektir."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise 800'e yakın öğrencilerinin bulunduğunu belirterek, yurt sorununun tamamlanmasıyla öğrenci sayısının yükseleceğini söyledi.

Üniversite olarak madencilik üzerinde duracaklarını ifade eden Pakiş, sivil toplum örgütü temsilcilerine bu konuda ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Toplantıya, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, maden ocakları temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.