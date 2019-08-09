Son Dakika Haberleri: Vali, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi
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Vali, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi

2 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya'nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Vali, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya'nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantılara, Aslanapa Kaymakam Vekili Şeref Gülyer, Çavdarhisar Kaymakam Vekili Miraç Akbulut, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Ömer Toraman, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Ömer Toraman, Çavdarhisar, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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