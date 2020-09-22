Vali Becel, Gülşehir'de köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Vali Becel, Gülşehir'de köy ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Becel, Gülşehir'de köy ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek burada vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından yapmış olduğu ilçe ziyaretlerinin ardından köy ziyaretlerine başladı. Gülşehir ilçesine bağlı köyleri beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve ilçe protokolü ile ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel burada vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Vali Becel'e köy kadınları tarafından büyük ilgi gösterildiği dikkatlerden kaçmazken Vali Becel, Terlemez, Fakuşağı, Abuşağı, Hacıhalilli, Emmiler, Hamzalı ve Eğrikuyu köylerini ziyaret etti. - NEVŞEHİR

İnci Sezer, Nevşehir, Gülşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Becel, Gülşehir'de köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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