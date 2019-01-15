Vali Çağatay'ın Ziyaretleri

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kamu kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kamu kurumlarına ziyaretlerini sürdürüyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret ederek hizmet binasını inceleyen Çağatay, İl Müdürü Ramazan Gencan'dan brifing aldı.



Tarihi İhlasiye Medresesi'nde hizmet veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Çağatay, Bölge Müdürü Ahmet Süheyl Şentürk çalışmalar ve medrese hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Türk Telekom İl Müdürlüğü ile PTT Başmüdürlüğüne giden Çağatay, ardından Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti.

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