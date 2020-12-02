Vali Çuhadar Dünya Engelliler Gününü kutladı - Son Dakika

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Mahmut Çuhadar, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini vurguladı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu söyleyen Vali Çuhadar, "Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur.

Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli kardeşlerimiz gerekli koşullar sağlandığında, sosyal ve fiziki engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde, sanattan spora, eğitimden girişimcilik ve üretime kadar her alanda gurur verici başarılara imza atarak Devletimizin ve milletimizin onlara olan desteğine fazlasıyla karşılık verdiklerine memnuniyetle şahit olmaktayız.

Bizde valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.

Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN