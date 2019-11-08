Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan, Geminbeli Tüneli'ni inceledi
Son Dakika Güncel Vali Salih Ayhan, Geminbeli Tüneli'ni inceledi

Vali Salih Ayhan, Geminbeli Tüneli'ni inceledi

7 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi.

Vali Salih Ayhan, Geminbeli Tüneli'ni inceledi, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi.

Suşehri ilçe programları öncesi Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Vali Ayhan, çalışmalar hakkında Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan ve teknik personelden bilgi aldı.


Tüneli gezerek inceleme yapan Ayhan, tünelde kazı çalışmaları yapan işçilere kolaylıklar diledi.


Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Devletimizin geldiği noktayı, ekonomimizin nereye geldiğini ve vatandaşımızın nasıl daha kaliteli hizmet alacağını görebiliyoruz. Olağan bir hizmet var. 8 bin 600 metre uzunluğunda ve milyara yakın maliyetle vatandaşlarımıza bu hizmeti vermek için gayret ediyoruz. Sivas, kara yolları yatırımları anlamında ülkemizin en şanslı illerinden birisi. Akdeniz ve Karadeniz sahillerine bağlanmamız anlamında da önemli. 2021 yılında burası hizmete girecek. Baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çamlıbel, Yağdonduran ve Kızıldağ Tünelleri de bittiği zaman Sivasımız her tarafa açılan, ulaşımda merkez olan ve kaliteli yolculuk yapıldığı merkez olacak."

Salih Ayhan, Karadeniz, Akdeniz, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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