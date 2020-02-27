Vali Şentürk, YHT 'Tünel 26' çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şentürk, YHT 'Tünel 26' çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Vali Şentürk, YHT 'Tünel 26' çalışmalarını inceledi

7 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ankara-İstanbul TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında "Tünel 26" projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Şentürk, YHT 'Tünel 26' çalışmalarını inceledi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ankara- İstanbul TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında "Tünel 26" projesi kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk,, YHT projesinde Bilecik sınırları içerisinde bulunan T-26 projesi tünel şantiyesinde Proje Müdürü Cihan Erdönmez, DDY Grup Müdürü Kenan Oğul, DDY Bakım Müdürü Serdar Ceylan, YHT Bilecik Gar Müdürü Cihan Dayangaç ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


YHT Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk,, Ankara-İstanbul YHT koridorunda bulunan T26 Tünel projesinin güzergah özellikleri, tünel çapı ve uzunluğu açısından en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.


"Tünel 26" demir yolu projesinin güzergah uzunluğu 9 bin 803 metre Kurtköy ile Ahmetpınar köyü arasındaki tünel ve aç kapa tünel mesafenin uzunluğu 6 bin 871 metre T26 projesinin içinde kalan tünel açma makinesi (TBM) çıkartılmış olup bu bölgede imalatlara devam ettiği bilgisini veren Proje Müdürü Erdönmez, "T 26 projesindeki tünellerinde (NATM) Yeni Avusturya Tünel Metodu yanı klasik kazı yöntemi ile imalat yapılmaktadır. Her tünel için risk analizi yapılarak uzunluk, coğrafik ve iklim koşulları, erişim kolaylığı verileri değerlendirilerek güvenlik modelleri geliştirilmiştir. Projedeki güvenlik tünellerinde acil durum müdahaleleri sırasında itfaiye, ambulans gibi araçların kullanımı da düşünülerek tünel 5.50 metre olarak yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. T26 projesinde tünel inşaatında 600 işçi ve 80 makina ile çalışıldığını bildiren Erdönmez, projenin en zor bölümlerinin yüzde 50'sinin tamamlandığını ve 2022 yılında hizmete gireceğini bildirdi. - BİLECİK

İstanbul, Bilecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
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