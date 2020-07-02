Vali Şıldak Bandırma'yı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Şıldak Bandırma'yı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçe ziyaretlerine Bandırma'dan başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçe ziyaretlerine Bandırma'dan başladı.

Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı


9 Haziran 2020 tarih ve 274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak, ilk ilçe ziyaretini Bandırma'ya gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen karşılama töreninde ilçe protokolü ile tanışan Vali Şıldak daha sonra Kaymakamlık Protokol Defterini imzaladı.


İlçe Kaymakamlığında Kaymakam Günhan Yazar ve ilçe protokolünden Bandırma hakkında kısa bir brifing alan Vali Şıldak daha sonra sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Gönen ilçesine hareket etti.


Vali Şıldak Bandırma Kaymakamlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi kıyısında, ilçe olarak baktığımızda kapasitesi ve her yönden potansiyeli ile güçlü bir ekonomiye sahip liman ve sanayi şehri Bandırma'dayız. Bende göreve başlamadan önce yaptığım incelemede Bandırma'nın her yönden gelişmiş özelliklerini inceleme fırsatı buldum. Bugün de görevimizdeki ilk ilçe ziyaretimizi Bandırma'ya yaparak buradaki ilçe protokolümüzle tanışma ve yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulacağız. İlçe protokolümüze Bandırma'da uyum içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce iller, ilçeleri ile bir bütündür. Bütün ilçelerimizi görüp tanımak ve hızlı bir ziyaret trafiği gerçekleştirmek suretiyle buralardaki çalışmaları yerinde görmek ve personelimizle tanışmak istiyorum" dedi.


"Balıkesir korona virüs vakalarının azaldığı illerimiz arasında"


İçinde bulunduğumuz süreçte toplumumuz kontrollü bir sosyal hayatı yaşamaktadır. Öncelikle dün itibarıyla Sağlık Bakanımızın da açıkladığı üzere ülkemizde vakaların azaldığı iller arasında Balıkesir de zikredilmiştir. Bu yapılan çalışmaların başta sağlık, güvenlik ve ilgili bütün kuruluşların uyum içerisindeki kararlı çalışmalarının bir sonucudur. Bu aşamada tedbiri elden bırakmamamız, vatandaşlarımız olarak, tüm işletmelerimiz olarak, esnafımız olarak özenli ve dikkatli davranmaya devam etmemiz gerekmektedir. Kontrollü bir sosyal hayatın,yani maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere ve işyerlerimiz için belirlenen kurallara uymak üzere elimizdeki bu tabloyu devam ettirelim istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve anlayış bekliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Garnizon Komutanlığı, Hasan Şıldak, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şıldak Bandırma'yı ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi 10:53 Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı 10:39 Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek 10:33 Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada 10:33 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı 10:30 Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu 10:24 Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı 10:08 Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi 10:00 Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim 09:57 Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası 09:47 Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak 09:25 Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır 08:44 Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı 08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
23:07
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
18:33
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 11:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şıldak Bandırma'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]