Vali Sonel'den Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sonel'den Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü - Son Dakika

Vali Sonel'den Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü

6 saat önce

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için yıllarca birçok eylemin yapıldığı, terör olaylarıyla gündeme gelen Pülümür Vadisi'nde bir grup arkadaşıyla gece yürüyüşü yaptı.

Vali Sonel'den Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü, System.String[]
TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, kentte sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek için yıllarca birçok eylemin yapıldığı, terör olaylarıyla gündeme gelen Pülümür Vadisi'nde bir grup arkadaşıyla gece yürüyüşü yaptı.

Hafta sonu Rize'deki Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bir grup arkadaşıyla kente dönerken, Pülümür Vadisi'nde gece yürüyüşü yaptı. Teröristlerin 2 yıl önceye kadar yolunu kestiği kişileri kaçırdığı, güvenlik güçlerini şehit ettiği, uzun yıllar silah seslerinin susmadığı vadide gece yürüyüşü yapan Sonel, oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekti.

Zağge ve Ağlayan Kayalar mevkisinde aracından inip, arkadaşlarıyla yürüyüşe başlayan Vali Sonel, Tunceli'nin her bölgesinde huzur hakim olduğunu belirterek, "Rize'de Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda dönerken Pülümür Vadisi'nden geçtik. Güvenlik güçlerimiz Tunceli'de çok başarılı operasyonlar yaptı. İlimizin her bölgesi artık çok güvenlidir. Pülümür Vadisi üzerinde yaptığımız güvenlik kuleleri ile bu yol artık en güvenli yollarımızdan oldu. Gece yarısı bu yolda yürüyüş yapabiliyorum ve vatandaşımız da hiçbir tereddüt olmadan bu yolu 24 saat kullanabiliyor" dedi.

Öte yandan bölgede gece araçlarıyla seyahat edenler, Vali Sonel'i yürüyüş yaparken görünce şaşırdı. Sonel de yoldan geçenlerle bir süre sohbet ettikten sonra aracıyla kent merkezine döndü.


- Tunceli
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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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