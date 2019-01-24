Vali Türker Öksüz, Kars'ın Çevre Sorunlarını Masaya Yatırdı

Kars
'ta sorunları çözmeye kararlı olan Vali Türker Öksüz
, bu kez de çevre sorunlarını masaya yatırdı.
Kars Valiliği Toplantı Salonunda Vali Türker
Öksüz'ün Başkanlığı'nda Çevre Sorunları ve Çözümleri Toplantısı yapıldı.
Toplantıya; Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, Kafkas Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit
, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), DSİ 24.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin
, tarafından Kars'ta çevre kirliği oluşturan; katı atıklar, ambalaj atıkları, hava kirliliği, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, ulaşım, ısınma, su kirliliği, gürültü kirliliği, ÇED ve çevre izinleri, hayvan gübreleri, çarpık kentleşme gibi genel sorunların detaylarıyla anlatıldığı bir sunum gerçekleştirerek çözüm önerileri ve kurumlara düşen görevler istişare edildi.
Çevre sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından, tespit edilen sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için Vali Türker Öksüz tarafından ilgili yasal mevzuat doğrultusunda sorumluluk alanlarına göre gerekli tedbirlerin alınması, uygulama aşamasında olan ve yapılması planlanan projelerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi doğrultusunda ilgili kurumlara talimatlar verildi. - KARS