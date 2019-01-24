Son Dakika Haberleri: Vali Türker Öksüz, Kars'ın Çevre Sorunlarını Masaya Yatırdı

Vali Türker Öksüz, Kars'ın Çevre Sorunlarını Masaya Yatırdı

41 dakika önce

Kars'ta sorunları çözmeye kararlı olan Vali Türker Öksüz, bu kez de çevre sorunlarını masaya yatırdı.

Vali Türker Öksüz, Kars'ın Çevre Sorunlarını Masaya Yatırdı, System.String[]
Kars'ta sorunları çözmeye kararlı olan Vali Türker Öksüz, bu kez de çevre sorunlarını masaya yatırdı.

Kars Valiliği Toplantı Salonunda Vali Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda Çevre Sorunları ve Çözümleri Toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, ilçe belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), DSİ 24.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin, tarafından Kars'ta çevre kirliği oluşturan; katı atıklar, ambalaj atıkları, hava kirliliği, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, ulaşım, ısınma, su kirliliği, gürültü kirliliği, ÇED ve çevre izinleri, hayvan gübreleri, çarpık kentleşme gibi genel sorunların detaylarıyla anlatıldığı bir sunum gerçekleştirerek çözüm önerileri ve kurumlara düşen görevler istişare edildi.

Çevre sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından, tespit edilen sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için Vali Türker Öksüz tarafından ilgili yasal mevzuat doğrultusunda sorumluluk alanlarına göre gerekli tedbirlerin alınması, uygulama aşamasında olan ve yapılması planlanan projelerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi doğrultusunda ilgili kurumlara talimatlar verildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Kafkas Üniversitesi, Murtaza Karaçanta, Türker Öksüz, Kars, Yaşam
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