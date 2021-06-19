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Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi - Son Dakika

Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi

19.06.2021 13:30
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek geçtiğimiz mayıs ayında toptan perakende mağazası'nda yaşanan yangının kontrol altına alınması ve yanında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için büyük mücadele eden itfaiye erlerine başarı...

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek geçtiğimiz mayıs ayında toptan perakende mağazası'nda yaşanan yangının kontrol altına alınması ve yanında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için büyük mücadele eden itfaiye erlerine başarı belgesi verdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık da İtfaiye'ye yeni bir bina yapma çalışmalarına başladıkları müjdesini verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Belediye İtfaiyesi'ni ziyaret etti, personeli 16 Mayıs gecesi Bizim Toptan Mağazası'nda meydana gelen yangında ortaya koyduğu mücadele için kutladı.

Vali Tutulmaz'ın İtfaiye Kışla İstasyonu ziyaretinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve ilçe protokolü yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş tarafından karşılanan Vali Tutulmaz, itfaiye erlerini selamlayarak tebrik etti.

Tutulmaz: "Son yangındaki üst düzey çalışmalarınızı kutluyorum"

Vali Tutulmaz, İtfaiye erlerine seslenerek ortaya koydukları mücadele için tebrik etti. Tutulmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Kısa süre önce meydana gelen olayda büyük başarı elde ederek yangının daha fazla büyümesini engellediğiniz için sizleri tebrik etmek için buraya geldim. Gönlümüz ister ki hiç yangın olmasın, bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım ama modern hayatın bir gerçeği yangın ve değişik afetler de günümüzün bir parçası. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Arama kurtarmadan günlük hayatın olumsuzluklarının her alanında itfaiyeyi görmemiz mümkün. Eğitimlerinizi de ona göre ayarlamanız gerekiyor. Son zamanlarda dikey mimarinin itfaiyeye sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz onun için belediyelerimize büyük görev düşüyor. İtfaiye ekibimizin genel olarak yangın çıktıktan sonraki mala ve cana en az hasarla soğutma ve söndürme konusunda daha eğitimli olmaları gerektiği de önümüze çıkıyor. Son olayda sizlerin çalışmalarınızın üst düzeyde olduğunu öğrendim, onun için sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum."

Posbıyık: "İtfaiye binası yapmak için çalışmalara başladık"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da İtfaiye ekibine yeni bir bina için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Posbıyık açıklamasında, "Belediyemizin en önemli teşkilatları arasında olan İtfaiye Müdürlüğümüzün bölgemizin en güçlü itfaiyesi konumuna gelebilmesi için her türlü desteği sunduk. İtfaiyemiz bu gücünü geçtiğimiz günlerde Kepez Mahallesinde meydana gelen yangında büyük bir faciayı önleyerek bir kez daha ortaya koydu. Bu arada olay gecesi Zonguldak, Kozlu, Alaplı, Gülüç ve Erdemr'den gönderilen takviye ekipler için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Valimizin huzurunda ilk defa burada açıklamak istiyorum. İtfaiye teşkilatımıza bir müjdemiz var. Modern bir itfaiye binası yapımı için gerekli çalışmalara başladık. 1 Adet 4x4 çift kabin itfaiye aracı alımı için de Belediye Meclisi'nde karar aldık ve alım sürecini başlattık. Önümüzdeki yıl ayrıca bir adet yangın söndürme aracı alarak itfaiyemizi daha da güçlü hale getireceğiz. Halkımızın güvenliği her zaman öncelikli konularımızın başında gelir. İtfaiye çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Halkımıza büyük bir şevkle hizmet vermeye devam edeceklerine inancım tamdır. İtfaiyemizin örnek çalışmalarından gurur duyuyorum." dedi.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de İtfaiye'nin çalışmaları hakkında bilgi sunarak, 24 saat kesintisiz 31 Mahalle, 3 Belde, 93 Köy, 80 kilometrelik kıyı şeridi olan 200 bin nüfuslu bir bölgeye hizmet ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, yangında görev alan 58 İtfaiye personeline tek tek başarı belgesi verdi. Başkan Posbıyık da ziyaretin anısına Vali Tutulmaz'a Türk Bayrağı plaketi sundu. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi
Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi

Ereğli Belediyesi, Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Tutulmaz'dan Kdz. Ereğli İtfaiyesi'ne başarı belgesi - Son Dakika


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