Vali Ümit, Teknofest'te başarılı olan öğrencilere hediye verdi - Son Dakika

Vali Ümit, Teknofest'te başarılı olan öğrencilere hediye verdi

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Gaziantep 'te düzenlenen Teknofest 2020 festivaline katılan ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.Gaziantep'te düzenlenen 'Teknofest 2020'ye Bolu 'daki okullardan üç takım katıldı. Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Çeltek'in danışmanlığında öğrenciler İnci Begüm Topaloğlu ve Mehmet Efe Benderlioğlu tarafından hazırlanan 'Miselyumlu yanmayan dış cephe kaplaması' isimli proje 5 bin 600 proje arasından Türkiye birincisi oldu.

Festivale katılan 3 takımı da makamında ağırlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi. Yarışmada birinci olan takıma ise altın takan Vali Ümit, ödül töreninin ardından açıklamada bulundu. Vali Ümit, 'Teknofest 2020 festivalini Gaziantep'te tüm Türkiye izledi. 100 binin üstünde katılımcı ile bu festival gerçekleşti. Gaziantep'te birinciler belli oldu ve ödüller dağıtıldı. Gaziantep'te yapılan festivale biz 3 takım ile katıldık. Katılmış olduğumuz 3 takımdan 1 tanesi kendi kategorisinde birinci oldu. Bu çok anlamlı bir ödül.ö dedi.