Vali Yavuz'dan Gazeteciler Günü Mesajı

09.01.2026 11:29
Malatya Valisi Seddar Yavuz, gazeteciliğin önemini vurguladı ve çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının toplumun doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirilmesinde hayati bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kamuoyunun sesi olan basın mensuplarının büyük bir sorumluluk bilinciyle, kimi zaman zor şartlarda fedakarca görev yaptığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, halkın haber alma hakkını koruyan, toplumsal sorunların gündeme taşınmasına katkı sunan ve demokratik kültürün gelişmesinde önemli rol oynayan meslek mensuplarıdır. İlkeli, objektif ve etik değerlere bağlı gazetecilik anlayışı, toplumsal barışın, şeffaflığın ve güven ortamının güçlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. İlimizde ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan ve mesleğini özveriyle icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Güncel

