Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında "pedala kuvvet" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında "pedala kuvvet" dedi. Farkındalık oluşturmak adına Florya'daki konutundan bisikletle yola çıkan Vali Yerlikaya İstanbul Valiliği'ne ulaştı. Vali Yerlikaya "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri" dedi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İstanbul'da ulaşıma bir alternatif olarak bisiklete farkındalık oluşturmak adına Florya'daki evinden bisikleti ile yola çıkan ve Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip eden Vali Yerlikaya, 55 dakikada 23 km yol kat ederek İstanbul Valiliği'ne ulaştı. Vali Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla ile de kaydedildi.

Valiliğe ulaşan Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada "Bugün Valiliğe işimize Florya'dan, evden bisiklet sürerek geldik. 3 Haziran biliyorsunuz Dünya Bisiklet Günü. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri" diyerek bisikletin aynı zamanda en güzel sporlardan birisi olduğunu belirtti.

Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye eden Vali Yerlikaya, "Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum. Ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Trafikte sürücülerin bisiklet kullanıcılarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, "Aynı zamanda trafikte bütün taşıtların, bütün sürücülerin bisiklet sürenlere, motosiklet kullananlara saygı göstermesini arzu ediyorum. Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum" dedi.

(İHA)

Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde 23 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

Son Dakika

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