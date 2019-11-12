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Son Dakika 3. Sayfa Vali zeytin hasadı yaptı - Son Dakika

Vali zeytin hasadı yaptı

7 saat önce

Vali Aziz Yıldırım, beraberinde Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile birlikte Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde zeytin hasadına katıldı.

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Vali Aziz Yıldırım, beraberinde Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile birlikte Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde zeytin hasadına katıldı.


Zeytin üreticileriyle birlikte hasat yapan Vali Yıldırım, zeytin hasadının bol ve bereketli geçmesini diledi. Zeytin hasadı sonrasında Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifini ve Marmara Birlik Zeytinyağı Fabrikasını ziyaret eden Vali Yıldırım, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Vali Yıldırım, ardından Şarköy ilçesi Eriklice Mahallesinde bulunan Zeytin Bahçesini ziyaret etti. Zeytin Bahçesinin sahibi Hasan Yaldız tarafından karşılanan Vali Yıldırım, Hasan Yaldız'la sohbet ederek hasat süreci ile ilgili bilgi aldı ve bol, bereketli bir hasat diledi.


Sonrasında Vali Yıldırım, Eriklice Sulama Kooperatifi Zeytin Yağhanesi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Coşar Gezer tarafından karşılanan Vali Yıldırım yağhaneyi gezdi ve Kooperatif Başkanı Gezer'den zeytinin yağa dönüştürülme süreci hakkında bilgi aldı.


Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Mürefte, Şarköy, Zeytin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
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