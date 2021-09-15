Van'da jandarma havadan ve karadan teyakkuzda - Son Dakika

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Van'da jandarma havadan ve karadan teyakkuzda

VAN - Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesi kapsamında devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri Muradiye İlçesine bağlı Ovapınar Mahallesinde ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen 25 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakaladı. Geçiş güzergahı olarak Van Gölü kıyılarını kullanan düzensiz göçmenler Jandarma ekipleri tarafından insansız hava aracı yarımı ile havadan yerleri tespit edildi. Yakalanan 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.