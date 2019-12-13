Van'da eski devlet hastanesinin alanı 'Millet Bahçesi' oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da eski devlet hastanesinin alanı 'Millet Bahçesi' oluyor - Son Dakika

Van'da eski devlet hastanesinin alanı 'Millet Bahçesi' oluyor

6 saat önce

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan, eski devlet hastanesi alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin yapıldığını açıkladı.

Van'da eski devlet hastanesinin alanı 'Millet Bahçesi' oluyor, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan, eski devlet hastanesi alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin yapıldığını açıkladı. Bilmez, alanın millet bahçesi olacağını söyledi.

Van gündemini uzun süredir meşgul eden, kentin en önemli alanlarından olan 15 bin 268 metrekarelik eski devlet hastanesi arazisi, geçen günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından yetkili bakanlıklarla görüşmek için Ankara'ya giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, müjdeli haberle döndü. Vali Bilmez, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Vanlılar; kamuoyunun yakından takip ettiği eski devlet hastanesinin bulunduğu alan, girişimlerimiz sonucunda Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla Büyükşehir Belediyemize tahsis edilerek millet bahçesi olacak. Bu konuda desteklerinden ötürü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Vanlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimize hayırlı uğurlu olsun."

Vali Bilmez'in müjdeli haberi Van'da büyük sevinçle karşılanırken, tweeti ise yüzlerce beğeni alıp, retweet aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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