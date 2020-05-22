Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Yukarı Gülederen Mahallesi'ne bağlı Dayanç mezrasında yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Mahallelilerin araya girmesiyle uzaklaştırılan aile mensupları, çarşı merkezinde karşılaşınca yeniden kavga etti.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Çaldıran Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan durumu ağır olan 3'ü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.