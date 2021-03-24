Van'da martta karla mücadele - Son Dakika

Van'da martta karla mücadele

VAN'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karla mücadelenin devam ettiği Van- Bahçesaray yolunda, ekiplerin çalışmaları sürüyor. 22 Aralık 2020'den beri günün belirli saatlerinde çığ riski nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tamamen kapatıldığı günlerde ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.

Van merkezde aralıklarla etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir ve Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 202 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı. Hala kapalı olan yollardaki çalışmalar ise sürdürülüyor.

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Yılın büyük bölümünde karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Van- Bahçesaray yolunda da etkili olan kar yağışının ardından açılan yol, tipi nedeniyle tekrar kapandı. Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri yolların açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yolun bazı yerlerinde ise kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

'HAVA ŞARTLARI ÇOK ZOR'

Bahçesaray'a giden bazı kişiler, bölgede kar ve tipinin halen devam ettiğini belirtti. Vatandaşlardan biri, "Hava şartları burada çok zor. Şu an bile fırtına var. Çekim yaptığınız kameranın önü bile kapanmış durumda. Ekipler sürekli bu yolda çalışma yürütüyor" diye konuştu.

ULAŞIM HİZAN YOLUNDAN SAĞLANIYOR

Geçen yıl 4- 5 Şubat'ta 42 kişinin şehit olduğu, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının ardından kara yolu yaklaşık 3,5 ay kapalı kalmıştı. Bu yıl kara yolu, 22 Aralık 2020'den beri günün belirli saatlerinde çığ riski nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Bahçesaray yolunun çığ riski nedeniyle trafiğe tam olarak kapatıldığı günlerde ise ulaşım Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.