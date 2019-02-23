Son Dakika Haberleri: Van'da Öğrenciler Robot Tasarladı

Van'da Öğrenciler Robot Tasarladı

25 dakika önce

Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 6 öğrenci, robot tasarladı.

Van'da Öğrenciler Robot Tasarladı, System.String[]
Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 6 öğrenci, robot tasarladı.

Öğrencilerin hazırladığı robot, Kocaeli'nde Bilim Kahramanı Derneği tarafından düzenlenen "Uzay Serüveni" konulu yarışmada "Yükselen Yıldızlar" ödülüne layık görüldü.

Merkez Müdürü Refik Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrencilere fırsat verildiğinde büyük başarılar elde edebileceğini söyledi.

Öğrencilerin olağanüstü bir çalışma yaptığını belirten Bayram, "Öğrencilerimiz 4 ay boyunca yarıyıl tatilinde de özveriyle çalıştı. Sergiledikleri çalışmalarla ortaya güzel bir eser çıkardılar." dedi.

Proje danışmanı öğretmen Betül Duran İnci de Van'da robotik eğitim veren ilk kurumlardan biri olduklarını, güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Ahmet Mert Kelemençe de robotun tasarım olarak çok beğenildiğini, pistteki görevlere göre çıkarılıp takılabilen modüllerle çalıştığını anlattı.

Öğrenci Eylül Çelik ise ilk kez katıldıkları yarışmada ödülle döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle doğudaki kız çocukları robotik ve mekatronik türü mühendislikle alakalı konulara pek yönelmiyor ancak takımda üç kız olarak bunu başarabildik. Bu anlamda Türkiye'deki kız çocuklara ilham olduk." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:44 Kaynak: AA

Van, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı

Şeyma Subaşı ve Sevgilisi Guido Senia, Aynı Yatakta Poz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:09:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Öğrenciler Robot Tasarladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]