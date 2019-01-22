Van'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan, hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7, Rize
'nin Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 1 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:51 Kaynak: AA
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