Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçundan, hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7, Rize'nin Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 1 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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