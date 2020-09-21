Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı - Son Dakika

Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı

Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı Van'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.

Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı

VAN - Van'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açtı. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçesine gelen minik öğrenciler, ders zilinin çalmasını bekledi. Edremit ilçesine bağlı Bakımlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıfa alındı. Programda gazetecilere açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van genelinde 20 bin 600 ana sınıfı ile 26 bin 700 birinci sınıf öğrencisinin bugün itibariyle eğitim öğretime başladığını ifade ederek, "Bugün okullarımızda yarım saatlik 5 ders şeklinde bu hafta bir gün, önümüzdeki hafta ise iki gün eğitim yapılacak. Ondan sonra da duruma bakılarak peyde pey diğer öğrencilerimizde eğitim öğretime başlayacaklar" dedi.

Tüm okullarda korona virüs pandemisine karşı gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Öte yandan 18 bin öğretmenimiz okullarını hazır hale getirdiler. Tüm okullarımızda gerek hijyen açısından gerekse sosyal mesafe açısından gerekli işaretlemeler yapıldı. Ben hem öğretmenlerimizi hem de yöneticilerimizi bu anlamda tebrik ediyor, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

" Edremit Belediyesi'nden tüm öğrencilere karadut şurubu"

Edremit ilçesindeki tüm okullarda öğrencilere karadut şurubunun dağıtıldığına işaret eden Bilmez, "Daha önce Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın Milli Eğitim Bakanımıza verdiği sözün gereği bugün Edremit ilçemizdeki tüm okullarımızda 'karadut şurubu' dağıtımı gerçekleşti. Ben bu anlamda Başkan Say'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da yüz yüze eğitim 'Edremit Karadut Şurubu' ile başladı - Son Dakika

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