Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı - Son Dakika
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Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı

23.02.2022 16:56
Van Emniyeti öğrencilere "SİBERAY Projesi"ni anlattı

Van Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni öğrencilere tanıttı.

Van Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik farkındalığı oluşturma hedefiyle hayata geçirilen SİBERAY Projesi'ni öğrencilere tanıttı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen SİBERAY Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türk Telekom Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesindeki eğitime, 230 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Polisler proje kapsamında, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda 2 bin ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisine "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izletti.

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Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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