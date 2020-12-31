Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldı - Son Dakika

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA'nın "Yılın Fotoğrafı" oylamasına katıldı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması'na katıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması'na katıldı. İnanç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki" ve Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ile Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğrafları için oy kullanan İnan, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi. Öğrencilerden oylamaya destek Van'da bir grup öğrenci de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından beğendiklerine oy veren öğrenciler, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu belirtti. Oylamaya katılan İnşaat Mühendisliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi İnanç Önay, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi", yaşam kategorisinde de Mesut Varol'un "Hakkari Zirvelerindeki Tilki", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğraflarını seçti. AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeleri birbirinden başarılı fotoğraflarla gündeme taşıdığını belirten Önay, emeği geçenlere teşekkür etti.

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