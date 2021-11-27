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Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! - Son Dakika

Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

27.11.2021 14:26

Bir dönem Van Gölü canavarı hikayesi nedeniyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Van Gölü'nde heyecanlandıran anlar yaşandı. Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşağın görüntülenmesi sevinçle karşılandı.

Türkiye bir dönem "Van Gölü" canavarı hikayesi nedeniyle Van'a kilitlenmişti. Bu hikayenin üzerinden yıllar geçmesinin ardından Van Gölü bu sefer başka bir konuyla gündem oldu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde Van Gölü sahilinde görüntülendi.

BÖLGEDE İLK KEZ KARŞILAŞILIYOR

Hayvanı cep telefonuyla kayıt altına alan çoban Musa Başak, bölgede ilk defa vaşak gördüğünü söyledi. İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy'de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti. Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım. Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim. Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.

Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar
Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar
Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar
Van Gölü canavarı efsanesiyle ünlenen Van Gölü'nde herkesi heyecanlandıran anlar
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

Van Gölü, Türkiye, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! - Son Dakika


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