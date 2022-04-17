Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmasında 45 ton çöp toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün korunması için kapsamlı çevre temizliği çalışması yürütüldü.

İpekyolu sınırları içinde kalan 3 kilometrelik sahil bandında yapılan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da yer aldığı çalışmaya, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yeşilay Derneği üyeleri de gönüllü olarak katıldı.

Sahilde toplanan yaklaşık 45 ton çöp, kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine sevk edildi.

Kaymakam Aydın, göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Herkesin Van Gölü'nün korunması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Van Gölü temiz kalsın. İpekyolu Belediyesi ve Van Gölü aktivistlerimizle kendi sorumluluk alanımızda tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması yürüttük. Çıkan çöp atıkları oldukça fazla. Lastikler, çocuk bezleri, plastik atıklar çevremize ve Van Gölümüze zarar veriyor. Bu temizliğimizi aktivistlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimizle birlikte yapıyoruz ancak bu yetmez. Aynı zamanda Van Gölü'nün etrafındaki tüm belediyelerin, ilçelerin ve Van Gölü etrafında yaşayan herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Temizlik faaliyetlerine katılan tüm personellerimize, Van Gölü Aktivistleri Derneği'ne, Yeşilay'a, Toplum Gönülleri'ne teşekkür ediyorum. İnşallah Van Gölü'nü temiz tutmaya devam edeceğiz."