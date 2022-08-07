Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

07.08.2022 18:09
Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Usta Kavşağı'da meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 AIV 651 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 ABB 313 plakalı Mercedes marka tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kadın yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

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Kaynak: İHA

Peugeot, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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