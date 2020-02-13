Van iran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van iran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı - Son Dakika

Van iran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

6 saat önce

İran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktıVAN Ferit Melen Havalimanın'da İstanbul'a gitmek isteyen İran Uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramada 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

İran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

VAN Ferit Melen Havalimanın'da İstanbul'a gitmek isteyen İran Uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramada 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. İranlı A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul İline gitmek üzere Ferit Melen Havalimanına gelen İran uyruklu A.E.'nın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenilmesi üzerine detaylı aramada bulundu. Yapılan aramada valizin kasnağı içerisine zulalanmış 4 Kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan İran uyruklu A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van iran uyruklu yolcunun valizinden metamfetamin çıktı

Ferit Melen, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
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