Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi

04.05.2022 12:54
Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi

Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da paylaşıldığını ve İran topraklarında çekilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARI TARAFINDAN REKLAM AMAÇLI PAYLAŞILDI"

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır."

"708 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

Açıklamada düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/ SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı. Güvenlik birimlerince bu yıl illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında, illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama Van Valiliği'nden düzensiz göçmenlerle ilgili paylaşılan görüntüye ilişkin açıklama

Van Valiliği, Twitter, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:02:26. #1.11#
SON DAKİKA: Van Valiliği'nden sosyal medyadaki kaçak göçmen girişi hakkında açıklama: Kaçakçılar tarafından İran'da çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement