Van Valisi Bilmez: "Araçtaki göçmenler yakalandı, organizatör gözaltına alındı" - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bir firmaya ait yolcu otobüsünün düzensiz göçmen taşıdığı görüntülere ilişkin, "Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem de adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Düzensiz göçmenlerle mücadele konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak, yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yeni yapılacak çalışmalar konusunda da kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere İl Göç Kurulu ve İnsan Ticaretiyle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Ali Paşa toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, sosyal medyada yer alan Metro Turizm'e ait otobüste düzensiz göçmenlerin taşındığına ilişkin görüntülere yönelik bir açıklama yaptı. Vali Bilmez, "Bugün sosyal medyada Metro firması otobüsüne düzensiz göçmenlerin alındığına dair bir görüntü paylaşıldı. Doğrudur. Van'dan batıya sefer yapan bir aracın yolda 7 düzensiz göçmeni aldığı tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimlerinin koordinesinde Patnos'taki arama noktasında araç durduruldu. Durdurulan araçta hem o göçmenler yakalandı hem adli ve idari işlem yapıldı. Organizatör olan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede güvenlik güçlerimiz hem sınır birlikleriyle hem kendi aralarında koordinasyon içerisindedir. Burada da tüm teknoloji imkanlarından da yararlanmaktadır" diye konuştu.

"Şehir merkezinde 'şok evler' kalmadı"

2019 yılında Van ilinin her köşesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu ancak yapılan mücadele sonucunda bu tür görüntülere rastlanmadığını dile getiren Bilmez, "Sınırlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Zaman zaman 'şok ev' diye tabir edilen evlerde göçmenlerin barındırılmasına yönelik önemlerin alınmasında jandarma ve emniyet ekiplerimizi koordinasyon halinde çalışmaktadır. Bu yapılar da yıktırılmaktadır. İlk yapılan müdahalede bölgede kaçan göçmenlerin görüntüleri de oluştu. Şehir merkezinde şok evlerin kalmadığını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Sınır tugayı tarafından sınırda ciddi önlemler alındığını söyleyen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 6. Hudut Tugayımız; 9 tabur, 44 karakolla önlem alırken, geçen seneden bu yana 76 yeni kule yapıldı. Afganistan'daki olaydan sonrada Kara Kuvvetleri, iki keşif bölüğü, iki komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim, 50 zırhlı araçla sınır birliklerine takviye olarak bölgeye geldi."

Toplantıya Vali Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Selim Kapancı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı. - VAN