"Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in 180. yıl dönümü - Son Dakika

Türk edebiyatında "vatan şairi" olarak anılan usta şair ve yazar Namık Kemal'in doğumunun 180. yıl dönümünde memleketi Tekirdağ'da anma programı düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı Park'ta Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ve Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekillerinin mesajları okundu.

Programda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "180. Yılında Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal" hatıra pulu protokol üyelerine takdim edildi.

Anma programı kapsamında yapılması planlanan Namık Kemal Evi ziyareti ve konferans, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.