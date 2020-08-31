Vatandaşların fotoğraflarından Oluşturulan Atatürk Portresi, belediye binasının duvarlarını süslüyor - Son Dakika

Vatandaşların fotoğraflarından Oluşturulan Atatürk Portresi, belediye binasının duvarlarını süslüyor

Kartal Belediyesi, Kartal Meydanı karşısında bulunan ek hizmet binasının dış cephesini, Kartallı vatandaşların fotoğraflarından oluşturulan Atatürk portresi ile kapladı.

Kartal Belediyesi, Kartal Meydanı karşısında bulunan ek hizmet binasının dış cephesini, Kartallı vatandaşların fotoğraflarından oluşturulan Atatürk portresi ile kapladı. Kordonboyu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan hizmet binasının sağ cephesindeki Atatürk posterinin rüzgardan yırtılması nedeniyle, tahrip olan eski posterin yerine yeni bir görselin yerleştirilmesi için çalışma başlatan Kartal Belediyesi, binanın dış cephesine vatandaşların fotoğraflarından oluşturulan "Atatürk" portresi hazırladı. Proje kapsamında Atatürk mozaiğinde yer almak isteyen yüzlerce Kartallı vatandaş, fotoğraflarını kartalbld@gmail.com adresine gönderdi. 21 Ağustos 2020 tarihine kadar vatandaşların gönderdiği fotoğraflardan Atatürk portresinin mozaiğini oluşturan Kartal Belediyesi, posteri 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi belediyenin ek hizmet binasına giydirdi. - İSTANBUL

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