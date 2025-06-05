Venezuela Büyükelçisi Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Venezuela Büyükelçisi Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti

05.06.2025 12:33
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasında coğrafi olarak mesafenin uzak olduğunu ancak yakın ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin Venezuela ile 2024 yılı sonu itibariyle 306 milyon doları ihracat, 357 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde dış ticareti söz konusu. Bu rakam ilişkilerimizdeki yakınlığı yansıtmaktan çok uzak" dedi.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasında coğrafi olarak mesafenin uzak olduğunu ancak yakın ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin Venezuela ile 2024 yılı sonu itibariyle 306 milyon doları ihracat, 357 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde dış ticareti söz konusu. Bu rakam ilişkilerimizdeki yakınlığı yansıtmaktan çok uzak" dedi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. ATO Başkanı Baran'ın makamında gerçekleşen ve Venezuela Büyükelçiliği Müsteşarı Adriana T. Teran'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Büyükelçi, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol, en büyük üçüncü gaz ve en büyük üçüncü altın rezervine sahip olduğunu kaydetti. Venezuela vatandaşlarının ABD'nin başı çektiği ülkeler tarafından yaptırımlara tabi tutulmadan önce, söz konusu hammaddelerin gelirleriyle yaşadığını ancak yaptırımlarla birlikte ekonomilerini çeşitlendirerek, güçlendirmeleri gerektiğinin farkına vardıklarını anlattı. Büyükelçi, "Yaptırımlardan önce kullandığımız ürünlerin yüzde 93'ünü ithal eder durumdaydık. Yaptırımlar, bize büyük ders oldu, tarım başta olmak üzere üretime geçtik. Şimdi yüzlerce ürünü üreten bir ülkeyiz ve kullandığımız ürünlerin yüzde 100'ü ülkemizde üretiliyor" dedi.

"Artık ayağa kalktık ve gelişmekteyiz"

Yaptırımlar sırasında Türkiye'den ilaç ve gıda desteği aldıklarını hatırlatan Büyükelçi Gutierrez, bu desteği unutmadıklarını söyledi. Gutierrez, "Artık ayağa kalktık ve gelişmekteyiz. Bu dönemde Türkiye gibi dostlarımızın ülkemizde yatırım yapmasını istiyoruz" diye konuştu. Büyükelçi Gutierrez, ülkesindeki konut ihtiyacı nedeniyle inşaat sektöründe yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydettiği konuşmasında, Venezuela'nın doğal güzelliklerinden bahsederek Türk yatırımcıları turizm sektörüne yatırım yapmaya davet etti.

"Dış ticaret hacmimizi orta vadede 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran da  konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin 75'inci yılı olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin, Venezuela ile 2024 yılı sonu itibariyle 306 milyon doları ihracat, 357 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde dış ticareti söz konusu. Bu rakam, ilişkilerimizdeki yakınlığı yansıtmaktan çok uzak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Büyükelçi'nin konuşmasında dikkat çektiği Venezuela'nın konut ihtiyacına yönelik olarak, Türkiye'nin bu alandaki gücüne vurgu yaptı. Türk müteahhitlik hizmetlerinin bu ihtiyaçları karşılayacak potansiyeli olduğunu ifade eden Baran, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada geldiklerini aktardı. Baran, Başkent'in savunma sanayi, tekstil ve mobilya sektörlerinde öne çıktığını ifade ederek Başkent Ankara'nın sağlık turizmindeki potansiyelinden de söz etti.

Büyükelçi Guitterez ziyaretinde, 16-17 Haziran günlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Made in Venezuela" ticaret fuarına ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanı Coromoto Godoy Celderon'un davetini Baran'a iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Venezuela Büyükelçisi Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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